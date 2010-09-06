Незаконный игровой зал с 14 игровыми аппаратами обнаружили и закрыли сотрудники полиции и бойцы спецназа Росгвардии.

Установлено, что к организации незаконных азартных игр были причастны трое местных жителей, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

39-летний орловец был владельцем клуба, а 24-летний парень был охранником заведения, а 22-летняя девушка – администратором клуба.

В клубе соблюдали конспирацию. Попасть в заведении можно было только по предварительному звонку и рекомендации.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье Незаконные организация и проведение азартных игр.