Сотрудники полиции Залегощенского района обнаружили и уничтожили три крупных посева конопли, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Произрастания дикорастущих растений были обнаружены на территории очистных сооружений. В июне эти очаги были уничтожены с использованием дорожной техники.

Всего в Орловской области в рамках операции «Мак-2017» выявлены и уничтожены 11 незаконно выращенных посевов и 13 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Из незаконного оборота изъято 893 грамма наркотических средств. Полицейскими возбуждены уголовные дела по 67 наркопреступлениям.