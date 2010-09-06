Следственный комитет РФ по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия произошла 17 февраля 2017 года у ночного клуба «Версаль» в Орле. Обвиняемый затеял драку с двумя посетителями заведения, в ходе которой одному из парней нанес травмы несовместимые с жизнью. 24-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела, следователи установили, что обвиняемый и раньше попадал в подобные ситуации. 3 января 2017 года он спровоцировал драку в баре «Глобус». После чего у одного посетителя бара была сломана челюсть, а другой отделался ушибами.