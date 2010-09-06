Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении участников группы «черных риелторов», которые за год совершили несколько преступлений.

Группа была создана летом 2014 года. Целью преступников были квартиры одиноких и социально незащищенных людей.

В августе 2014 года преступники убили одинокого мужчины и продали его однокомнатную квартиру. Сначала преступники втерлись к своей жертве в доверие, стали приходить к нему, угощать спиртным, которое выпивали вместе с хозяином квартиры. В одну из попоек мужчине подсыпали снотворное, а затем вывезли его во Мценский район, где и убили.

Летом того же года челны группы познакомились с еще одним одиноким хозяином однокомнатной квартиры. 

«Путем обмана, с использованием поддельных документов,  они совершили хищение  указанной  квартиры и ее продажу. При этом «черные риелторы» обманным путем  получили у Чуркина А.Е.  копию его  паспорта, а затем с помощью неё подделали целую серию документов, необходимых для продажи указанной квартиры», - рассказали в областном суде.

Дело «черных риэлторов» рассматривалось Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу  Москве. Однако всех участников преступной группы установить не удалось.

С учетом установленного места совершения  убийства уголовное дело Московским горсудом было направлено для рассмотрения по подсудности в Орловскую область. 30 ноября Орловский областной суд вынес приговоры участникам банды.

Подсудимым Атакишиеву дали  22 года колонии строгого режима, Гаджогланову  18  лет лишения свободы  в колонии строгого режима,  Малакаеву  - 12 лет  колонии строгого режима; Калашникову - 7 лет лишения колонии строгого режима. Кроме  того суж оштрафовал их всех на значительные суммы.

При этом один из подсудимых был признан невиновным и полностью оправдан в связи с непричастностью к совершению вменяемых преступлений.

Приговор Орловского областного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован  в Верховный Суд РФ.

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 - 30 ноября, в 10.00 в Орловском госуниверситете им. И.С. Тургенева (ул. Московская, д.77, актовый зал) пройдет международная научно-практическая конференция «Образ религии: религиозное образование в многообразии религиозных культур». 

- 30 ноября в 14.00 в Малом зале областной администрации (1 этаж) состоится встреча врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с юристами, приуроченной к профессиональному празднику Дню юриста.

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Cократ, 5 век до н.э. 

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