Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении участников группы «черных риелторов», которые за год совершили несколько преступлений.

Группа была создана летом 2014 года. Целью преступников были квартиры одиноких и социально незащищенных людей.

В августе 2014 года преступники убили одинокого мужчины и продали его однокомнатную квартиру. Сначала преступники втерлись к своей жертве в доверие, стали приходить к нему, угощать спиртным, которое выпивали вместе с хозяином квартиры. В одну из попоек мужчине подсыпали снотворное, а затем вывезли его во Мценский район, где и убили.

Летом того же года челны группы познакомились с еще одним одиноким хозяином однокомнатной квартиры.

«Путем обмана, с использованием поддельных документов, они совершили хищение указанной квартиры и ее продажу. При этом «черные риелторы» обманным путем получили у Чуркина А.Е. копию его паспорта, а затем с помощью неё подделали целую серию документов, необходимых для продажи указанной квартиры», - рассказали в областном суде.

Дело «черных риэлторов» рассматривалось Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве. Однако всех участников преступной группы установить не удалось.

С учетом установленного места совершения убийства уголовное дело Московским горсудом было направлено для рассмотрения по подсудности в Орловскую область. 30 ноября Орловский областной суд вынес приговоры участникам банды.

Подсудимым Атакишиеву дали 22 года колонии строгого режима, Гаджогланову 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Малакаеву - 12 лет колонии строгого режима; Калашникову - 7 лет лишения колонии строгого режима. Кроме того суж оштрафовал их всех на значительные суммы.

При этом один из подсудимых был признан невиновным и полностью оправдан в связи с непричастностью к совершению вменяемых преступлений.

Приговор Орловского областного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.