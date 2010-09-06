В отношении троих подростков 2000 и 2001 годов рождения следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело.

Парней подозревают в совершении грабежа.

Инцидент произошел 9 декабря этого года на улице Орелстроевской. Как установило следствие, подростки встретили на улице 13-летнего мальчишку. Подростки избили мальчика и отобрали сотовый телефон, стоимостью 10 тысяч рублей.

С украденным телефоном малолетние преступники скрылись с места происшествия. Но их личности были установлены.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.