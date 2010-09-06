В Орле возбуждено еще одно уголовное дело за нападение на несовершеннолетнего, сообщает управление Следственного комитета по Орловской области.

Дело возбуждено по статье «грабеж». .

9 декабря трое неустановленных лиц во дворе дома по ул. Маринченко в Северном районе Орла подошли к сидящему на лавке 16-летнему подростку. Они потребовали отдать им телефон и деньги.

Мальчик отказался. В ответ на отказ один из злоумышленников ударил его кулаком в лицо. Потом мальчишку завели в подъезд, где отняли у него телефон, за шесть тысяч рублей и 300 рублей.

Сейчас ведется розыск нападавших.

Подобные случаи случаются в Орле и Орловской области в последнее время регулярно. Детей грабят прямо на улице, бьют их и отбирают телефоны.

В тот же день 9 декабря на улице Орелстроевской подростки встретили на улице 13-летнего мальчишку. Подростки избили мальчика и отобрали сотовый телефон, стоимостью 10 тысяч рублей.

Ранее в поселке Нарышкино четверо местных жителей, применив насилие, отобрали у 16-летнего подростка дорогостоящий сотовый телефон и рюкзак с одеждой. Грабителей нашли по «горячим» следам. Ими оказались взрослые мужчины в возрасте от 27 до 33 лет.

в сентябре УМВД по Орловской области сообщило о нападении на 12-летнюю школьницу в Орле. Взрослый мужчина, применив силу, забрал у девочки мобильный телефон.