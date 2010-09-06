В отношении мошенницы, представлявшейся судебным приставом, вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу.

Женщину признали виновной в совершении мошенничества по трем статьям, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Следствие установило, что женщина представлялась сотрудницей федеральной службы судебных приставов и рассказывала, что может помочь досрочно погасить кредиты перед банками с помощью страховых взносов в одну из компаний Москвы.

В результате своих действий, женщина похитила более 520 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением гособвинителя и по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщине назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.