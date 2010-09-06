В отношении трех жителей Орла следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело.

В ведомстве сообщили, что мужчин подозревают в торговле опасной спиртосодержащей продукции.

Как установило следствие, предприниматель договорился с продавцами двух торговых точек о сбыте своей продукции. Позже было установлено, что эта спиртосодержащая продукция опасна для жизни и здоровья человека и изготовлена из непищевого спирта.

В марте текущего года полицейские выявили несколько фактов продажи спиртосодержащей жидкости. Всех злоумышленников задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.