Шестеро жителей Орловской области признаны виновными и получили наказание за организацию и проведение азартных игр, сообщили в Следственном комитете РФ по Орловской области.

Как установило следствие, группа орловцев почти 9 месяцев устраивали в областном центре азартные игры в двух нежилых помещениях с использованием игрового оборудования.

Согласно приговору суда, все участники группы получили штрафы от 180 до 500 тысяч рублей. А одному из участников назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, которое суд постановил считать условным с испытательным сроком один год.