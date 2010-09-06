В Верховском районе местную жительницу подозревают в реализации небезопасного самогона.

Следственными органами СКР по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье производство, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Как установило следствие, осенью этого года женщина, находясь в своем доме, продала односельчанке спиртосодержащий напиток домашнего производства. Как позже было установлено, самогон был небезопасен для жизни и здоровья потребителя.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщили в ведомстве.