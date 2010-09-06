Орловский областной суд рассмотрел дело жителя Ливенского района, который совершил разбойное нападение на продавца магазина.
Как следует из материалов дела, ливенец уже ранее был приговорен к девяти годам лишения свободы за совершение аналогичного преступления.
Вышел он на свободу 16 мая 2017 года, а уже 10 июля мужчина вновь совершил разбой.
В течение дня он дважды приходил в магазин и уговаривал продавца выдать ему пиво под залог сотового телефона, на что ливенец получил отказ.
В третий раз он пришел в магазин, размахивая осколком стекла. Приказав продавцу лечь на пол, ливенец украл почти 9 тысяч рублей из кассы, сигареты и мобильный телефон продавца.
После того, как мужчина ушел, женщина вызвала полицию, которые практически сразу задержали преступника.
В ходе предварительного следствия и в судебном заседании ливенец в содеянном не раскаялся, выдумывал разные версии произошедшего и даже заявлял, что взять телефон и деньги его заставила продавец магазина.
Ливенский районный суд признал подсудимого виновным в разбое и назначил 5,5 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы.
Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы. Но судебная коллегия Орловского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.