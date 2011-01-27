В 2016 году Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области приняла 2110 решений о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

На сегодня по решению регистрирующего органа исключено свыше 400 недействующих юрлиц. Орловская ИФНС разъясняет, с чего начинается ликвидация организации.

Действующим законодательством в сфере государственной регистрации налоговым органам предоставлено право принимать решения об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) организаций, в отношении которых установлены признаки недействующего юридического лица и фактически прекратившего деятельность.

Процедура исключения из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица регламентирована ст. 64.2 Гражданского кодекса РФ и ст. 21.1 и п. п. 7 - 8 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон №129-ФЗ). Решение об исключении недействующего юридического лица может быть принято налоговым органом в случае непредставления документов отчетности, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и отсутствие операций хотя бы по одному банковскому счету организации в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих принятию соответствующего решения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 21.1 Закон №129-ФЗ решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения. В настоящее время таким органом печати является журнал "Вестник государственной регистрации". Одновременно с решением о предстоящем исключении подлежат публикации сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - заявления), с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае направления заявлений решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается и такое юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским законодательством порядке.

Регистрирующим органом, наделенным полномочиями по принятию решений об исключении недействующего юридического лица на территории Орловской области, является Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области (Единый центр регистрации).