20 января редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар «Об изменениях в администрировании НДС в 2017 году».

Главный спикер мероприятия - начальник Управления камерального контроля ФНС России Александр Егоричев.

В программе вебинара:

Применение риск-ориентированного подхода при камеральном контроле НДС.
Система управления рисками. Оценка налогоплательщиков. Выбор объекта контроля.
Объединение систем управления рисками ФНС и ФТС России.
Изменения в налоговом законодательстве, регулирующие электронное взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков в отношении налога на добавленную стоимость. 130-ФЗ от 01.05.2016 г.
Обмен формализованными документами при камеральной налоговой проверке.
Изменение формы налоговой декларации по НДС с 1 января 2017года.
Порядок и алгоритмы сопоставления и проверки реестров сведений по НДС.

Время проведения вебинара с 10.00 до 11.30. Участие в вебинаре бесплатное, предварительная регистрация обязательна.

Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru

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