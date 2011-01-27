20 января редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар «Об изменениях в администрировании НДС в 2017 году».

Главный спикер мероприятия - начальник Управления камерального контроля ФНС России Александр Егоричев.

В программе вебинара:

Применение риск-ориентированного подхода при камеральном контроле НДС.

Система управления рисками. Оценка налогоплательщиков. Выбор объекта контроля.

Объединение систем управления рисками ФНС и ФТС России.

Изменения в налоговом законодательстве, регулирующие электронное взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков в отношении налога на добавленную стоимость. 130-ФЗ от 01.05.2016 г.

Обмен формализованными документами при камеральной налоговой проверке.

Изменение формы налоговой декларации по НДС с 1 января 2017года.

Порядок и алгоритмы сопоставления и проверки реестров сведений по НДС.

Время проведения вебинара с 10.00 до 11.30. Участие в вебинаре бесплатное, предварительная регистрация обязательна.

Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru