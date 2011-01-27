Орловское отделение ПАО Сбербанк выставил на торги ряд объектов недвижимости в регионе.

Объекты размещены в Ливнах, Хотынце, Краснозоренском районе. Заявки на участие в  торгах принимаются до 9 февраля 2017 года. Торги состоятся 13 февраля.

1. Адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Московская, д. 106 Е.

Характеристика объекта:

встроенное помещение  общей площадью 86,7 кв.м  на 1-ом этаже многоквартирного дома, в спальном районе города. К объекту недвижимости подведены вода, канализация, электроэнергия, отопление. Существующих обременений нет.

Стоимость  объекта: 1 654 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч НДС. Возможна рассрочка платежа до 5-ти лет.

2. Адрес: Орловская область, п. Хотынец, ул. Ленина, д. 38.

Характеристика объекта:

2-х этажное здание с подвалом  общей площадью  854 кв. м. с обратной арендой для размещения филиала Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк;
Здание гаража-стоянки общей площадью 78, 7 кв. м.;
Земельный участок  общей площадью 100 кв.м.;
Земельный участок общей площадью 1287,8 кв.м.
Существующих обременений нет.

Стоимость административного здания 7 451 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей в т.ч НДС.
Стоимость гаража 405 700 (Четыреста пять тысяч семьсот) рублей в т.ч. НДС.
Стоимость земельного участка площадью 1287,8 кв.м 777 000 (Семьсот семьдесят семь тысяч) рублей в т.ч. НДС.
Стоимость земельного участка  площадью 100 кв. м – 60 300 (Шестьдесят тысяч триста) рублей в т.ч. НДС
Возможна рассрочка платежа до 5-ти лет

3. Адрес: Орловская область, Краснозоренский р-н, п. Красная Заря, ул. Калинина, д. 14.

Характеристика объекта: Гараж общей площадью 25,4 кв.м, расположенный в центре поселка Красная Заря. Существующих обременений нет.

Стоимость объекта: 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей в т.ч. НДС.
Возможна рассрочка платежа до 5–ти лет.

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл, 1, каб 211 до 09.02.2017 г.
Торги проводятся по адресу Щепная пл, д. 1 дата проведения 13.02.2017 в 16-00.

Дополнительная информация по тел. 8 (915) 500-83-55.

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