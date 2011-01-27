Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов следующие объекты недвижимости:
|
NN
|
Адрес объекта
|
Характеристик объекта
|
Стоимость объекта
|
|
1
|
Орловская обл., Должанский р-н, с. Никольское
|
Здание общей площадью 60 кв.м с земельным участком общей площадью 196 кв. м
Существующих обременений нет
|
459 000
(Четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей.
|
|
2
|
Орловская обл, Ливенский р-н, с. Никольское
|
Здание общей площадью 46,3 кв.м
Существующих обременений нет
|
228 000
(Двести двадцать восемь тысяч) рублей
|
Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл, 1, каб 211 до 14.02.2017 г. включительно.
Торги проводятся 16.02.2016 г в 15 часов 00 минут по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл, 1, каб 211
Дополнительная информация по телефону 8 915 500 83 55