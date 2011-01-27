Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов следующие объекты недвижимости:

NN Адрес объекта Характеристик объекта Стоимость объекта 1 Орловская обл., Должанский р-н, с. Никольское Здание общей площадью 60 кв.м с земельным участком общей площадью 196 кв. м Существующих обременений нет 459 000 (Четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей. 2 Орловская обл, Ливенский р-н, с. Никольское Здание общей площадью 46,3 кв.м Существующих обременений нет 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл, 1, каб 211 до 14.02.2017 г. включительно.

Торги проводятся 16.02.2016 г в 15 часов 00 минут по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл, 1, каб 211

Дополнительная информация по телефону 8 915 500 83 55