«Ростелеком» в Орле продлевает акцию «Максимум выгоды», которая будет полезна всей семье.

«Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» по максимально выгодным тарифам.

Услуги пригодятся и школьнику в учебе, и маме в поиске рецептов заготовок, и папе по работе или автомобильным заботам, а долгими зимними вечерами вся семья будет собираться, чтобы посмотреть любимый фильм. 

При одновременном подключении услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» (с пакетом телеканалов «Твой стартовый») абонентская плата составит от 600 рублей в месяц. Чем выше выбранная скорость передачи данных, тем выше экономия: на максимальных тарифных планах можно сэкономить до 30%. Еще одно отличное предложение – по акции «Оборудование 2016» роутер и/или ТВ-приставку можно арендовать по цене от 1 рубля за штуку в месяц. Таким образом, новые акции «Ростелекома» помогут получить много услуг по выгодной цене, а сэкономленные средства направить на другие семейные задачи. 

По условиям акции «Максимум выгоды» абоненты могут по специальным тарифам подключить «Домашний интернет» со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с, а также выбрать оптимальный для своей семьи пакет телеканалов. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Абонентам «Интерактивного ТВ» доступно более 200 телеканалов и максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе: 

​ - «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы; 

​ - «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D. 

​ - «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV); 

​- «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста. 

Подключить пакет услуг «Домашний интернет» плюс «Интерактивное ТВ» в рамках акции «Максимум выгоды» могут не только новые абоненты, но и пользователи одной услуги, чтобы подключить вторую. 

Заявки на участие в акции «Максимум выгоды» принимаются до 28 февраля 2017 года. Стать участником очень просто: можно оставить заявку на сайте www.rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший офис продаж «Ростелекома».

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