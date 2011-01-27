Орел – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил степень бунтарства жителей «Черноземья» с помощью необычного теста и выяснил, как известные люди регионов нарушают привычные правила в жизни и на работе.

Всего в «бунтарском» опросе приняло участие более 6000 человек из девяти городов.

В конце марта Tele2 запустила необычный онлайн-тест. С его помощью любой желающий мог определить степень своего бунтарства, решив, как он будет действовать в различных жизненных ситуациях. На выбор респондентам предлагалось несколько вариантов развития событий, начиная от рациональных и обыденных, заканчивая бунтарскими и ломающими стереотипы.

Так, например, выяснилось, что большинство респондентов не побрезгуют упавшим на пол бутербродом, и, скорее, сдуют с него пылинки и съедят, чем выбросят. В то же время, услышав, что сосед делает ремонт, более половины опрошенных предложат свою помощь, чтобы быстрее прекратить шум, нежели будут круглосуточно носить беруши.

По итогам теста половина всех респондентов оказалась бунтарями на 60%. «Абсолютными бунтарями» с результатом в 100% стали 18,5% опрошенных. Всего на вопросы теста ответили 6200 человек из девяти городов «Черноземья».

Юрий Рулев, директор филиала Tele2 в Брянской и Орловской областях:

«Здорово, что мы живем среди людей, которые не боятся следовать «бунтарскому духу», а значит, готовы меняться и менять все вокруг. На помощь им в этом придет Tele2 – компания, готовая поддерживать стиль жизни самых разных абонентов и придумывать собственные правила мобильной связи. Специально для всех «бунтарей» в начале 2017 года мы запустили новую услугу «Перенос остатков», благодаря которой минуты, SMS и гигабайты не сгорают в конце месяца, а переносятся на следующий при своевременном внесении абонентской платы. При этом, в новом месяца «несгорающие остатки» расходуются в первую очередь. Вот такие простые и честные «другие правила» Tele2».

В роли экспертов из Орла, нарушающих стандартные правила в жизни и на работе, выступили руководитель рекламного агентства «Пятница» Михаил Есипов и фитнес-блогер Юлия Люмье. «Бунтари» поделились собственными примерами, подчеркивающими их нестандартный взгляд на жизнь, а также определили свои «другие правила» – делать только то, что ему по-настоящему нравится, и не оглядываться на мнение окружающих.

Почитать уникальные правила жизни «орловских бунтарей» и определить собственную степень бунтарства с помощью онлайн-теста можно здесь.