Tele2 запустила рекламную кампанию в поддержку нового тарифного плана «Мой Tele2».
Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют честный подход оператора к ценообразованию: размер абонентской платы на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.
По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли ученых, которые исследуют различные тарифные планы в химической лаборатории и выявляют странное «поведение» одного из образцов: со второго месяца его стоимость начинает резко расти. Они быстро находят этому объяснение: «Такое бывает, когда в цену гормоны роста добавляют».
Затем ученые выносят новый образец – тариф «Мой Tele2». Исследователи тщательно сканируют его на наличие ценовой химии и констатируют отсутствие в нем каких-либо искусственных добавок: «У нас все просто – наш безлимит натуральный, никаких гормонов роста».
Тарифный план «Мой Tele2» оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты данного тарифа не ограничены в звонках на номера Tele2 не только внутри региона, но и по всей России (минуты не расходуются из пакета), а также могут безлимитно пользоваться популярными социальными сетями и мессенджерами. Tele2 не «химичит» с ценой, поэтому стоимость абонентской платы на предложениях оператора остается неизменной и не повышается со второго месяца.
Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
McCann
Директор отдела по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский
Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко
Исполнительный креативный директор – Сергей Мариничев
Исполнительный креативный директор – Иван Гриднев
Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева
Старший стратег – Егор Кожедуб
Директор отдела ТВ-производства – Константин Баландин
Пост-продакшен продюсер – Вячеслав Селихов
Ball Park
Режиссер – Михаил Локшин
Оператор – Максим Жуков
Художник-постановщик – Денис Лищенко
Продюсер – Ольга Янкевич
Директор съемочной группы – Леонид Петров
Костюмы – Игорь Ступников
Пост-продакшен менеджер – Викентий Чевтаев
CG-супервайзер – Антон Захаров