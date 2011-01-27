Tele2 запустила рекламную кампанию в поддержку нового тарифного плана «Мой Tele2».

Наружная реклама, телевизионные и радиоролики демонстрируют честный подход оператора к ценообразованию: размер абонентской платы на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.

По сюжету герои новых рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли ученых, которые исследуют различные тарифные планы в химической лаборатории и выявляют странное «поведение» одного из образцов: со второго месяца его стоимость начинает резко расти. Они быстро находят этому объяснение: «Такое бывает, когда в цену гормоны роста добавляют».

Затем ученые выносят новый образец – тариф «Мой Tele2». Исследователи тщательно сканируют его на наличие ценовой химии и констатируют отсутствие в нем каких-либо искусственных добавок: «У нас все просто – наш безлимит натуральный, никаких гормонов роста».

Тарифный план «Мой Tele2» оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты данного тарифа не ограничены в звонках на номера Tele2 не только внутри региона, но и по всей России (минуты не расходуются из пакета), а также могут безлимитно пользоваться популярными социальными сетями и мессенджерами. Tele2 не «химичит» с ценой, поэтому стоимость абонентской платы на предложениях оператора остается неизменной и не повышается со второго месяца.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

McCann

Директор отдела по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский

Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко

Исполнительный креативный директор – Сергей Мариничев

Исполнительный креативный директор – Иван Гриднев

Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева

Старший стратег – Егор Кожедуб

Директор отдела ТВ-производства – Константин Баландин

Пост-продакшен продюсер – Вячеслав Селихов

Ball Park

Режиссер – Михаил Локшин

Оператор – Максим Жуков

Художник-постановщик – Денис Лищенко

Продюсер – Ольга Янкевич

Директор съемочной группы – Леонид Петров

Костюмы – Игорь Ступников

Пост-продакшен менеджер – Викентий Чевтаев

CG-супервайзер – Антон Захаров