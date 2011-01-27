Орел – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проведет 21 апреля традиционную акцию «День открытых людей».

В этот день жители Орловской области смогут не только получить консультацию от руководства компании, но и принять участие в конкурсе «Без звезд в рекламе», победители которого станут героями рекламных кампаний оператора.

«День открытых людей» пройдет в 5 точках связи оператора в Орловской области. В течение всего дня руководство компании, менеджеры и специалисты различных департаментов ответят на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки. Кроме того, посетители салонов связи Tele2 смогут приобрести смартфоны и аксессуары для мобильных устройств со скидками.

Акция «День открытых людей», в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_7. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

Юрий Рулев, директор филиала Tele2 в Брянске и Орле:

«Традиционный для компании проект «День открытых людей» в этом году получит новое звучание: открытость, активная позиция и способность действовать по другим правилам – это качество, отличающее не только сотрудников компании, но и ее клиентов. Мы решили, что никто не сможет представить преимущества наших тарифов и услуг в рекламе лучше, чем наши собственные абоненты. Tele2 предлагает жителям Орловской области принять участие в фотоконкурсе в «День открытых людей» и сняться в новой рекламной кампании. Так в наших коммуникациях, которые всегда следуют принципу «Без звезд в рекламе», появятся новые герои – обычные молодые люди, активные ребята, жители российских городов. Кроме того, наши клиенты могут прийти в эту пятницу в салоны Tele2, чтобы поделиться мнением, высказать свои пожелания и предложения сотрудникам и руководителям подразделений компании».

Абонентов орловского филиала проконсультируют руководство и сотрудники различных подразделений компании. Акция пройдет в двух городах области: Орле и Ливнах.

Список точек продаж Tele2, участвующих в акции 21 апреля в Орловской области:

- г. Орел, ул. Комсомольская, д. 77, с 10.00 до 15.00;

- г. Орел, ш. Карачевское, д. 94, с 15.00 до 19.00;

- г. Орел, ш. Кромское, д. 4, с 15.00 до 19.00;

- г. Орел, ш. Карла Маркса, д. 5/7, с 10.00 до 15.00;

- г. Ливны, ул. Автовокзальная, д. 2, с 09.00 до 15.00.

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