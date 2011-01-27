Орел – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Плюс навигация». Опция позволяет абонентам компании пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.

Услуга «Плюс навигация» предоставляет безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Транспорт».

При пользовании опцией включенный в абонентскую плату интернет-трафик не расходуется и не тарифицируется в сети Tele2.

Активировать услугу «Плюс навигация» можно в личном кабинете на сайте компании, в мобильном приложении «Мой Tele2» и с помощью команды *155*531#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*530#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2,5 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.

Запуск опции органично вписывается в новую коммуникационную стратегию Tele2 «Другие правила», целью которой является выход оператора за рамки телеком-отрасли. Постоянно анализируя большие массивы данных, компания определяет потребности клиентов и предлагает продукты в соответствии с их запросами.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«С каждым годом пользователи скачивают все больше информации в сети. Например, потребление трафика B2C-клиентами Орловской области с января по май текущего года увеличилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди абонентов по-прежнему очень популярны такие ресурсы как видео, музыка, игры. Растет потребление интернет-трафика и у корпоративных клиентов: использование интернета в B2B-сегменте за тот же период возросло в 3,7 раза. Мы учитываем потребности телеком-рынка - стремительно возрастающее потребление трафика, и идем на опережение – поэтому мы запустили услугу «Плюс навигация», чтобы решение насущных вопросов, таких как поиск маршрутов, не лишали наших абонентов дополнительной возможности «серфить» любимые приложения и сайты»».