Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов следующие объекты недвижимости:
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NN
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Адрес объекта
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Характеристика объекта
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Стоимость объекта
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1
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Один лот Орловская область,г. Орел, ул. Планерная, д.52, пом.265
Орловская область, Должанский район с. Никольское
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Один лот
Нежилое здание, общей площадью 208,8 кв. м., расположенное в г. ОрлеСуществующих обременений нет Административное здание площадью 60 кв.м.Земельный участок площадью 196,0 кв.м., расположенные в Должанском районе, с. НикольскоеСуществующих обременений нет
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Один лот
4 317 500 (Четыре миллиона триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей
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2
|Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14
|Гараж, площадью- 25,4 кв.м, расположенный в Краснозоренском районе,пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14Существующих обременений нет
|51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей
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3
|Орловская область, Ливенский район,с. Никольское
|Здание, площадью 46,3кв.мПрава аренды на земельный участок площадью 560,0 кв.м., расположенные в Ливенском районе, с. Никольское.Существующих обременений нет
|228 000(Двести двадцать восемь тысяч) рублей
Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 211 до 17.06.2017 г.
Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1 каб.211 20.06.2017 в 15 часов 00 минут
Дополнительная информация по т. 8 980 767 21 21