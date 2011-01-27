Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов  следующие объекты недвижимости:

NN

Адрес объекта

Характеристика объекта

Стоимость  объекта

1

Один лот Орловская область,г. Орел, ул. Планерная, д.52, пом.265     

Орловская область,  Должанский  район с. Никольское

Один лот 

Нежилое здание, общей площадью 208,8 кв. м., расположенное в г. ОрлеСуществующих обременений нет   Административное здание площадью 60 кв.м.Земельный участок площадью 196,0 кв.м., расположенные в Должанском районе, с. НикольскоеСуществующих обременений нет

Один лот

4 317 500 (Четыре миллиона триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей 

2

 Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14 Гараж, площадью- 25,4 кв.м, расположенный в Краснозоренском районе,пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14Существующих обременений нет 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей

3

 Орловская область,  Ливенский  район,с. Никольское Здание, площадью  46,3кв.мПрава аренды на земельный участок площадью 560,0 кв.м., расположенные в Ливенском районе, с. Никольское.Существующих обременений нет 228 000(Двести двадцать восемь тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 211 до 17.06.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1 каб.211 20.06.2017 в 15 часов 00 минут

Дополнительная информация по т. 8 980 767 21 21

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