Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов следующие объекты недвижимости:

NN Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость объекта 1 Один лот Орловская область,г. Орел, ул. Планерная, д.52, пом.265 Орловская область, Должанский район с. Никольское Один лот Нежилое здание, общей площадью 208,8 кв. м., расположенное в г. ОрлеСуществующих обременений нет Административное здание площадью 60 кв.м.Земельный участок площадью 196,0 кв.м., расположенные в Должанском районе, с. НикольскоеСуществующих обременений нет Один лот 4 317 500 (Четыре миллиона триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей 2 Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14 Гараж, площадью- 25,4 кв.м, расположенный в Краснозоренском районе,пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14Существующих обременений нет 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей 3 Орловская область, Ливенский район,с. Никольское Здание, площадью 46,3кв.мПрава аренды на земельный участок площадью 560,0 кв.м., расположенные в Ливенском районе, с. Никольское.Существующих обременений нет 228 000(Двести двадцать восемь тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 211 до 17.06.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1 каб.211 20.06.2017 в 15 часов 00 минут

Дополнительная информация по т. 8 980 767 21 21