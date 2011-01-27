Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов следующие объекты недвижимости:
|NN
|Адрес объекта
|Характеристика объекта
|Стоимость объекта
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Орловская область, г. Орел, Щепная пл., д.1, пом.15
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Помещение, общей площадью 270,8 кв. м., на 3 этаже.
Существующих обременений нет
|7 847 100 (Семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч сто) рублей
Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 223 до 31.08.2017 г.
Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1 каб.223 - 04.09.2017 в 15 часов 00 минут
Дополнительная информация по телефонам: 8 980 369 51 88, 8 980 767 2121