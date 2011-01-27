Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов  следующие объекты недвижимости:

NN Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость  объекта
1

Орловская область, г. Орел, Щепная пл., д.1, пом.15     

Помещение, общей площадью 270,8 кв. м., на 3 этаже.

Существующих обременений нет    

 7 847 100 (Семь  миллионов восемьсот сорок семь тысяч сто) рублей 

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 223 до 31.08.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1 каб.223 - 04.09.2017 в 15 часов 00 минут

Дополнительная информация по телефонам: 8 980 369 51 88, 8 980 767 2121

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ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

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ВНИМАНИЕ

В августе абоненты получат обновленную форму квитанции об оплате газа 

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей,  которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

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