Количество активных абонентов мобильной связи «Ростелекома» в июле 2017 года превысило 500 тысяч. 

Абоненты оценили удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у одного оператора.

Пакетные предложения «Ростелекома» активно выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности – от малого бизнеса до крупных корпораций.

«Полмиллиона активных пользователей за 8 месяцев с начала работы в качестве виртуального мобильного оператора – хороший старт. У нас есть отличные семейные предложения и тарифы. А VAS[2]-решения для бизнеса превращают смартфон в мобильное рабочее место с дистанционным доступом к корпоративным ИТ-системам. Мы привыкли одновременно пользоваться множеством гаджетов (дома, в офисе, в пути между ними) и я рад, что теперь «Ростелеком» может быть единым поставщиком услуг для них. С нашими услугами жизнь становится проще, например, абоненту достаточно знать один телефон техподдержки, подключить единый личный кабинет для решения любых вопросов по всем услугам», – отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи «Ростелекома» Алексей Чернецов.

«В Орловской области количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» стабильно растет и на сегодняшний день составляет более 5000 клиентов, причем многие переключались на мобильную связь нашей компании всей семьей, ведь чем больше услуг привязано к одному лицевому счету, тем больше скидка», - отметил директор Орловского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Солдатенков.

Приобрести SIM-карты «Ростелекома» очень просто – можно оформить заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонить по бесплатному телефону 8-800-1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении высокоскоростного доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона. Перейти на обслуживание в «Ростелеком» возможно с сохранением привычного мобильного номера, воспользовавшись услугой переноса номера.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна вместе с услугами фиксированной связи для клиентов корпоративного и государственного сегментов любого масштаба и численности коллектива. «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок. Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации, крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам. Получить дополнительную информацию о мобильной связи и дополнительных сервисах «Ростелекома» для корпоративных клиентов, тарифах и условиях предоставления можно на сайте rt.ru в разделе «Для бизнеса» https://pereezd.rt.ru/и по бесплатному телефону 8-800-200-30-00.

 

 

[1]Услуги мобильной связи оказываются на основании договора между ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) по организации доступа к услугам связи, оказываемым с использованием бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи.

[2]Value Added Services (VAS) – услуги с дополнительной стоимостью.

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МТС-2

 

 

ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

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ВНИМАНИЕ

В августе абоненты получат обновленную форму квитанции об оплате газа 

Изменения в квитанции будут незначительными и затронут только тех потребителей,  которые для расчета оплаты потребляемого ресурса используют прибор учета (счетчик). Абоненты, производящие оплату по нормативу потребления, получат привычную по внешнему виду и содержанию квитанцию. Подробнее

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