Орловский филиал РСХБ предлагает малому бизнесу новый кредитный продукт «Инвестиционный-стандарт».

Как сообщили в филиале, новый кредитный продукт Россельхозбанка разработан для предприятий малого бизнеса, в планах которых приобретение транспорта, оборудования, недвижимости, основных средств, либо ведение строительства, реконструкции, модернизации производства.

Ключевыми преимуществами продукта являются длительный срок кредитования (до 8 лет), возможность отсрочки погашения основного долга до 18 месяцев, а также составление индивидуального графика платежей. Возможная сумма кредита составляет от 1 до 60 млн рублей.

Помимо этого, в Россельхозбанке существуют отдельные кредитные программы на инвестиционные цели: «На приобретение коммерческой недвижимости», «На приобретение техники и/или оборудования», «На приобретение земельных участков».

Предприятия микробизнеса могут воспользоваться двумя программами: «Коммерческая ипотека» и «Оптимальный».

Подробнее об условиях инвестиционного кредитования можно узнать в офисах Орловского филиала и на официальном сайте Банка. 

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МТС-2

 

 

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Несколько слов

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