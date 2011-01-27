Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов следующие объекты недвижимости:
|NN
|Адрес объекта
|Характеристика объекта
|Стоимость объекта
|1
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Одним лотом Орловская область,пгт. Кромы, ул. 25 лет Октября, д. 50
Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14
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Одним лотом Нежилое здание, общей площадью 1171,9 кв. м., гараж площадью 146,7 кв. м. Объекты расположены на земельном участке 2300 кв. м. в пгт. Кромы. Существующих обременений нет.
Гараж, площадью- 25,4 кв.м, расположенный в Краснозоренском районе,пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14Существующих обременений нет
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Одним лотом
9 245 000 (Девять миллионов двести сорок пять тысячи) рублей
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2
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Одним лотом
Орловская область, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д.46 Орловская область, Ливенский район,с. Никольское
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Одним лотом Нежилое здание, общей площадью 873,4 кв. м., на земельном участке 951,0 кв. м. в пгт Змиевка. Существующих обременений нет.
Здание, площадью 46,3кв.м. Права аренды на земельный участок площадью 560,0 кв.м., расположенные в Ливенском районе, с. Никольское. Существующих обременений нет
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Одним лотом
9 128 000 (Девять миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей
Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 223 до 31.08.2017 г.
Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1 каб.223, 04.09.2017, в 15 часов 00 минут.
Дополнительная информация по т. 8 980 369 51 88