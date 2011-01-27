Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путем проведения торгов следующие объекты недвижимости:

NN Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость объекта 1 Одним лотом Орловская область,пгт. Кромы, ул. 25 лет Октября, д. 50 Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14 Одним лотом Нежилое здание, общей площадью 1171,9 кв. м., гараж площадью 146,7 кв. м. Объекты расположены на земельном участке 2300 кв. м. в пгт. Кромы. Существующих обременений нет. Гараж, площадью- 25,4 кв.м, расположенный в Краснозоренском районе,пос. Красная Заря, ул. Калинина, д.14Существующих обременений нет Одним лотом 9 245 000 (Девять миллионов двести сорок пять тысячи) рублей 2 Одним лотом Орловская область, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д.46 Орловская область, Ливенский район,с. Никольское Одним лотом Нежилое здание, общей площадью 873,4 кв. м., на земельном участке 951,0 кв. м. в пгт Змиевка. Существующих обременений нет. Здание, площадью 46,3кв.м. Права аренды на земельный участок площадью 560,0 кв.м., расположенные в Ливенском районе, с. Никольское. Существующих обременений нет Одним лотом 9 128 000 (Девять миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 223 до 31.08.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1 каб.223, 04.09.2017, в 15 часов 00 минут.

Дополнительная информация по т. 8 980 369 51 88