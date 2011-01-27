Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в рамках проекта по внедрению новой операционной модели компании создал федеральный сервисный центр по юридической поддержке и договорной работе.

Центр находится в Казани и осуществляет экспертизу и сопровождение договорной работы в региональных подразделениях Tele2.

Основными задачами центра являются полная юридическая поддержка региональных подразделений компании при осуществлении договорной работы, унификация договорного обеспечения компании, предотвращение и минимизация рисков при осуществлении договорной работы в регионах. На обслуживание в новое подразделение уже переведены макрорегионы «Черноземье», «Центр», «Волга», «Юг», «Байкал и Дальний Восток», «Урал» и «Сибирь». В третьем квартале сервисный центр начнет обслуживать макрорегионы «Москва» и «Северо-Запад».

Проект по внедрению новой операционной модели и организационной структуры Tele2 стартовал в конце 2016 года. Основная цель изменений – повысить эффективность управления бизнес-процессами, внедрить в Tele2 передовые мировые практики в области организационного дизайна и в конечном счете обеспечить лучший возврат инвестиций в отрасли. 

Новая операционная модель предполагает переход от рассредоточенной региональной структуры к федерализованной модели управления с централизацией функционала на уровне головного офиса и макрорегионов компании. С этой целью компания формирует федеральные центры компетенций и сервисные центры. Помимо юридической функции они будут организованы в коммерческой дирекции и дирекции по управлению персоналом.

Центры создаются с привлечением собственных кадровых резервов в результате внутренних переводов сотрудников, а также с привлечением специалистов извне. Таким образом, компания предоставляет дополнительные возможности для профессионального развития и карьерного роста как собственным сотрудникам, так и жителям городов, в которых открываются новые подразделения.

Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2: 

«Создание юридического сервисного центра – очередной этап реализации новой бизнес-стратегии Tele2, нацеленной на долгосрочную перспективу роста. Новая операционная модель позволит нам стать лидерами по управлению издержками, достигать лучших финансовых результатов, быстро и гибко реагировать на рыночные изменения и потребности наших клиентов. Для сотрудников Tele2 развитие структуры компании − это возможность повысить уровень своих профессиональных навыков и открыть новые перспективы карьерного роста». 

Руководителем сервисного центра по юридической поддержке и договорной работе назначена Резида Мухаметчина. Резида присоединилась к команде Tele2 в рамках интеграции с мобильными активами «Ростелекома», заняв позицию регионального юриста казанского филиала. До этого Резида с 2005 года работала руководителем юридических отделов филиалов ЗАО «НСС» в Татарстане и Чувашии.

 

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