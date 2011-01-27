«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Видеотрафик в комплекте», благодаря которой абоненты мобильной связи компании могут смотреть «Интерактивное ТВ» без оплаты интернет-трафика.

Просмотр ТВ или кино «съедает» довольно много мобильного интернет-трафика, но больше его не надо считать и оплачивать или беспокоиться о преждевременном расходовании интернет-пакетов.

В «Интерактивном ТВ» собирается отличный телевизионный и видеоконтент: всего доступно более 200 телеканалов, более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров, стран и лет. И этот контент доступен абсолютно на любом видеоэкране – там, где удобно клиенту и в любое время. Смотреть любимое кино можно на телевизоре, ноутбуке, планшете или смартфоне в любом месте – дома или в дороге, в гостях или в парке.

Все экраны объединяются в единое пространство с помощью бесплатного сервиса «Мультискрин»: приобретенный в одном месте контент можно бесплатно смотреть на любом другом экране.

При просмотре «Интерактивного ТВ» на планшете или смартфоне с помощью специального мобильного приложения (доступно для бесплатной установки в Google Play и AppStore) или на видеопортале itv.rt.ru больше не расходуются мегабайты из подключенных пакетов мобильного интернет-трафика.

Стать участником акции «Видеотрафик в комплекте» можно до 30 октября 2017 года. Условия акции распространены на всех действующих абонентов мобильной связи «Ростелекома» автоматически. Также автоматически становятся ее участниками все новые мобильные абоненты компании. По условиям акции бесплатным безлимитный интернет-трафик при просмотре «Интерактивного ТВ» на планшетах и смартфонах будет по 30 сентября 2018 года.

Полные условия акции «Видеотрафик в комплекте», включая ограничения, доступны на сайте rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800. При нахождении в национальном роуминге условия акции доступны во всех регионах России за исключением Республики Крым и города Севастополя. В международном роуминге условия акции не действуют.

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