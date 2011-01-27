Россельхозбанк запустил на своем официальном сайте новый сервис «Управляй качеством», который создан, чтобы сделать взаимодействие клиентов РСХБ с банком в режиме реального времени более простым и удобным, выявлять и предупреждать возможные трудности.

Клиенты смогут лично принять участие в построении системы качества, воспользовавшись интерактивными инструментами, и:

оценить продукты и услуги банка, высказать свое мнение о них;

выступить в роли «тайного покупателя» и сообщить о своих впечатлениях от посещения отделения банка;

влиять на развитие и совершенствование банка, высказав свои идеи;

сообщить о соблюдении принятых в банке принципов качества.

Отдельное внимание отведено вопросам кредитования сезонных работ: клиенты, заинтересованные в соответствующих продуктах, смогут получить необходимые консультации.

Вся информация и предложения клиентов будут в обязательном порядке рассмотрены специалистами банка.

Россельхозбанк ведет непрерывную работу, направленную на повышение клиентоориентированности и качества продуктов и услуг.

Начать управлять качеством: https://www.rshb.ru/natural/manage_quality/.