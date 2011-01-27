Орел – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, составил рейтинг самых популярных мелодий услуги «Гудок» среди абонентов Орловской области.

Возглавляет рейтинг трек Human от Rag'n'Bone Man.

Второе место занял дуэт Luis Fonsi feat. Daddy Yankee с песней Despacito, третье – группа «Пицца» и композиция «Романс». В топ-5 также вошли хиты «Твои глаза» певицы Loboda и «Лирика» исполнителей Filatov & Karas.

Абонентам Tele2 доступны десятки тысяч мелодий в специальном каталоге на сайте gudok.tele2.ru. Абонентская плата за услугу «Гудок» составляет 2,5 рубля в сутки. Пользователи сервиса могут создавать плейлисты, настраивать время и день недели проигрывания, обмениваться треками с друзьями.

Чтобы воспользоваться услугой «Гудок», достаточно зайти в голосовое меню, набрав номер 0550, или посетить интернет-портал gudok.tele2.ru. Каталог мелодий постоянно обновляется.

Анатолий Степкин, коммерческий директор орловского филиала Tele2:

«Сервис «Гудок» занимает одну из лидирующих позиций среди дополнительных услуг, которые выбирают наши абоненты. Мы разрабатываем новые удобные форматы, которые делают ее использование еще более комфортным: при помощи опции «Гудок дня» каждый день будет проигрываться новая мелодия выбранного жанра Кроме того, благодаря сервису «Ночной гудок», абоненты могут оградить себя от нежелательных звонков в позднее время суток».

Абонентам Tele2 также доступны дополнительные опции услуги «Гудок». Например, «Свой гудок» позволяет установить любой звуковой файл с компьютера абонента, а с помощью опции «Скопируй» пользователи могут копировать понравившиеся мелодии у другого клиента Tele2.

Tele2 также запустила услугу «Мелодия для себя». Она позволяет устанавливать музыкальные композиции вместо стандартного гудка при совершении исходящих вызовов. Подключить опцию «Мелодия для себя» можно на сайте оператора, позвонив на номер 604 или при помощи команды *130*5#. Услуга позволяет настроить проигрывание мелодий определенного жанра для всех исходящих вызовов.