17 декабря подписано распоряжение Правительства РФ о распределнии дотаций бюджетам регионов России на общую сумму 33,6 млрд рублей.

Документ устанавливает для Орловской области выделение в 2016 году 169,5 млн рублей.

Средства регионам выделяются на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы; на компенсацию дополнительных расходов бюджетов субъектов, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года, на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 году, сообщается на сайте Правительства России.