Роспотребнадзор ввел в России месячный мораторий на розничные продажи спиртсодержащей непищевой продукции, сообщило ведомство.

С 26 декабря юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

Исключение составляет парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости. Мораторий касается только косметических средств, но не лекарств и каких-либо настоек медицинского назначения.

По последним данным, в Иркутске от отравления «Боярышником» погибли 76 человек. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны 23 человека.