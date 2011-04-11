Ряд федеральных СМИ сообщили о том, что известный телеведущий и автор программы «Момент истины» Андрей Караулов с нового года покидает «Пятый канал».

Программа закрыта. СМИ озвучивают разные версии произошедшего.

«Дождь» сообщил, что инициатива о расторжении контракта с господином Карауловым принадлежит руководству канала.

«Собеседник», ссылаясь на самого Андрея Караулова, утверждает, что автор «Момента истины» сам отказался продлевать контракт и ушел ради фильма «Россия Владимира Путина».

Напомним, что в июне этого года после выхода очередной программы, которая в своем стиле живописала ужасы орловского судопроизводства, председатель областного суда Федор Телегин направил в Следственный комитет РФ материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за клевету против Андрея Караулова.

В той программе речь шла, в частности, о судебном решении об освобождении орловского бизнесмена Сергея Будагова под залог.

По истечению какого-то срока, Андрей Караулов заявил, что на него оказывается давление. Он сделал громкие заявление и ситуация снова стихла. Потом стало известно, что СК все-таки проводит проверку по заявлению председателя Орловского областного суда Федора Телегина.