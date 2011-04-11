По итогам продаж в декабре 2016 года доля LADA на рынке легковых автомобилей составила 20,4%, сообщает пресс-центр ПАО «АВТОВАЗ».



Это на 3,2% больше, чем в декабре 2015 года. В декабре 2016 года было реализовано 27630 автомобилей LADA, что на 17,8% больше, чем годом ранее, и на 8,3% больше, чем в ноябре 2016 года.

По итогам всего 2016 года доля LADA на российском рынке легковых автомобилей составила 20%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 2,2%.

ПАО «АВТОВАЗ» показывает неплохую динамику не первый месяц.

Как уже сообщал «Вечерний Орел» со ссылкой на Комитет автопроизводителей АЕБ, продажи автомобилей марки Lada в ноябре 2016 года по сравнению с тем же месяцем 2015 года увеличились на 18%.