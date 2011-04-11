В 2016 году российский автомобильный рынок снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ.



В то же время декабрь показал падение продаж всего 1% (к декабрю в 2015 года), что в АЕБ назвали хорошим результатом на фоне «двузначных падений цифр падения в первые 9 месяцев года».

- Рынок в целом по прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно, находится в процессе финального поиска дна, - комментирует председатель комитета Йорг Швайбер.



В 2016 году в России продано 1,42 млн автомобилей, в 2015 — 1,6 млн.