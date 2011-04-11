В 2017 году Комитет автопроизводителей АЕБ прогнозирует четырехпроцентный рост продаж автомобилей в России.



- АЕБ надеется, что в 2017 году у рынка есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту. Ожидается что общий размер рынка составит 1,48 млн автомобилей, или, иными словами, на 4% больше, чем в 2016 году, - заявил председатель комитета Йорг Швайбер.

Как сообщал «Вечерний Орел» со ссылкой на комитет АЕБ, в 2016 году российский автомобильный рынок снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и находится в «финальном поиске дна».



В 2016 году в России продано 1,42 млн автомобилей, в 2015 — 1,6 млн.