Сейчас в России фиксируется все больше случаев рассылки электронных писем якобы от налоговой службы. На самом деле эти послания содержат вирусное программно обеспечение (робот-шифровальщик), предупреждает Федеральная налоговая служба ФНС.

В письмах содержатся якобы налоговые уведомления о задолженности по налогам и указана ссылка, по которой вирус и скачивается на компьютер пользователя.

«В качестве отправителя указывается ФНС России. Однако имя отправителя, указанное в поле «From:», не гарантирует отправку письма именно этим адресатом.

Чтобы отличить поддельное письмо от настоящего, специалисты ФНС России рекомендуют обратить внимание на техническую часть письма. В поле «Return-Path:» содержится информация о реальном отправителе электронного сообщения, в поле «Message-ID:» - информация об идентификаторе конкретного письма и в поле «Received:» - путь письма с указанием серверов, откуда оно принималось. В настоящих письмах от ФНС России указан домен nalog.ru», - предупреждает ведомство.

Электронные письма от налоговиков приходят только тем, кто указал и подтвердил адрес своей электронной почты в сервисе Личный кабинет налогоплательщика. Если вы этого не делали, к вам письма об ФНС приходить не должны. Если пришло, то, значит, это точно фальшивка.

ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг онлайн. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты размещена в сервисах Личный кабинет налогоплательщика.

ФНС России рекомендует не открывать подозрительные письма и сразу удалять их.