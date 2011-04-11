Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в России приостановлена еще на 60 дней.

Соответствующее постановление подписала 24 января главный санитарный врач России Анна Попова.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и вступило в силу со дня его официального опубликования с 27 января этого года.

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.