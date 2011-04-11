 1 февраля в России начата экспериментальная маркировка лекарств. Пока в эксперимент, который продлится до 31 декабря 2017 года, входят 60 наименований лекарств, сообщает Федеральная налоговая служба России.

Цель новации – защите лекарственного рынка и россиян от поддельных и фальсифицированных препаратов. 

 Власти ставят своей целью по итогам годового эксперимента создать информационную систему, которая  позволит отслеживать оборот лекарственных средств в России.

А покупатель сможет проверять купленное им лекарство и видеть его «историю» прямо при приобретении – посредством кода, который будет считывать специальный сканер, установленный в аптеке или смартфон.

Пока в пилотном проекте по маркировке лекарств участвуют более 60 наименований препаратов. Из них 10 – для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. В эксперименте согласились участвовать 23 фармацевтических производителя, четыре крупнейших дистрибьютора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 федеральных и региональных сетей, сообщили в ФНС.

 

 

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