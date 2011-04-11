С 1 января этого полномочия по контролю за деятельностью коллекторов в России возложены на Федеральную службу судебных приставов.

Заниматься взысканием долгов на территории Орловской области теперь смогут только внесенные в специальный реестр агентства, перечень которых будет вести региональное управление ФССП, сообщает ведомство. 

Вступивший в силу закон вносит и серьезные ограничения для деятельности коллекторов. В частности, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу, общаться с родственниками и коллегами должника. Согласно нововведениям, напоминать о возвращении долга коллектор имеет право не более одного раза в день с 8 утра до 22 часов, и не чаще двух раз в неделю. Запрещены любые физические действия в отношении должников, угрозы, в том числе через Интернет. Нельзя привлекать одновременно больше одного коллектора для взаимодействия с должником, скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, которые не принадлежат кредитору или коллектору.

Новый закон разъясняет права должника на защиту своих интересов. В частности, перед началом каждого контакта коллектор обязан представиться и сообщить название коллекторского агентства. Кроме того, у должника появилось право обратиться с нотариально заверенным уведомлением об отказе от общения с коллекторами.

В случае нарушения коллекторами установленных законом требований, у должника есть право обратиться в Службу судебных приставов с соответствующей жалобой. Недобросовестные коллекторы будут привлекаться к административной ответственности - штрафам в размере от 20 тысяч до 2 млн рублей.

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