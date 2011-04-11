С 1 февраля этого года в России на 5,4% повышены пособия в связи с материнством, сообщает орловское региональное отделение Фонда соцстрахования.

Единовременное пособие работающим женщинам, вставшим на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности, составит 613,14 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка возрастет до 16 350,33 рубля.

Оно, как и раньше, будет предоставляться одному из родителей либо лицу, его заменяющему. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Минимальное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет составит 3 065,69 рубля, на второго и последующих - 6 131,37 рубля. Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 23 120,66 рубля.

Лицам, работающим по трудовым договорам, выплата пособий в связи с материнством производится по месту работы. Финансирование осуществляется из средств Фонда социального страхования РФ.

- Ежегодно более 10 тысяч жительниц Орловской области получают пособия за счет средств Фонда социального страхования. Расходы на выплату пособий в связи с материнством и детством ежегодно составляют порядка 830 млн рублей, - отметил управляющий Орловским региональным отделением ФСС Олег Ревякин. - Отрадно, что расходы на выплату пособий с каждым годом увеличиваются. Если на пособие по беременности и родам в 2016 году потрачено 302,8 млн рублей, то на 2017 год запланировано - более 320,9 млн рублей. На пособия по уходу за ребенком: 443,8 и 466,5 млн рублей, соответственно.