«Ростелеком» получил Свидетельство о присоединении к Социальной хартии российского бизнеса, подписанное Александром Шохиным, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Ростелеком» присоединился к Социальной хартии российского бизнеса с целью реализации в своей деятельности в качестве ключевых приоритетов бизнеса принципы социально ответственной деловой практики, развития преимуществ использования нефинансовой отчетности: повышения качества управления, уменьшения рисков, развития связей с заинтересованными сторонами и т.д.

Социальная хартия российского бизнеса – это новый формат оценки совместного вклада бизнеса и его партнёров в устойчивое развитие страны и социальное благополучие. Это свод основополагающих принципов ответственной деловой практики, в котором прописаны взаимоотношения работника с работодателем, институтами гражданского общества, властными структурами, местным сообществом, обозначены принципы, связанные с экологической безопасностью.

«Ростелеком» не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в регионе, - отметил директор Брянского и Орловского филиалов ПАО «Ростелеком» Юрий Солдатенков.

Социальная хартия признана организациями бизнеса и соответствует документам, принятым на международном уровне. Есть положительное заключение ООН - официальное признание ее соответствия Глобальному договору ООН. РСПП является членом российской сети ГД ООН и входит в управляющий комитет на постоянной основе.

В настоящее время к Социальной хартии присоединились 259 организаций (компании, отраслевые и региональные объединения бизнеса и другие НКО), с общей численностью более шести миллионов работников.