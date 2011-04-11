Орловская область вместе с Псковской областью и Севастополем оказалась среди аутсайдеров в экологическом рейтинге регионов, сообщает ТАСС.

Рейтинг был представлен сегодня в Москве членом Общественного совета при Минприроды РФ, директором Центра зеленых стандартов Рашидом Исмаиловым.

Первое место в экологическом рейтинге заняла Башкирия.

Первый показатель, использованный для рейтинга активности в Год экологии, это объем финансирования госпрограмм по охране окружающей среды и природопользованию. По этому показателю в первой тройке регионов оказались Ханты-Мансийский АО, Иркутская и Московская области. На последних местах по финансированию оказались Еврейская автономная область, Псковская и Орловская области, сообщил Рашид Исмаилов.

Кроме того, рейтинг учитывал количество особо охраняемых природных территорий в регионах России и количество мероприятий, которые проводятся в регионе в рамках Года экологии.