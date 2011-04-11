В Общественной палате Российской Федерации в апреле прошли общественные слушания на тему «Правовые и экономические аспекты установления и определения нормативов потребления коммунальных ресурсов на электроэнергию, холодную и горячую воду, сточные воды в целях содержания общего имущества многоквартирного дома».

В них приняли участие представители Первой городской управляющей компании.

Общественные слушания организовала комиссия ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.

Вел председатель комиссии Игорь Шпектор. В слушаниях участвовали представители Совета Федерации, Госдумы РФ, Минстроя РФ и других министерств, Федеральной антимонопольной службы РФ, АНП «Национальный Жилищный Конгресс» и других объединений, работающих в сфере ЖКХ, а также крупных управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, руководители субъектов России и муниципальных образований. 

Выступая на слушаниях, генеральный директор Первой городской управляющей компании Александр Касьянов отметил: 

- Прежде чем понять, в чем проблема с ОДН, надо ее сформулировать. На мой вопрос «В чем же проблема с ОДН?» хорошо ответил один из депутатов Госдумы. Он сказал: «Люди жалуются». Так вот значит и решать эту проблему нужно так, чтобы люди не жаловались. Раньше существовала система начисления ОДН по факту, которую сломали с 1 января 2017 года. Меньше стали люди жаловаться или больше? По нашим данным, жаловаться стали больше, гораздо больше, так как плата за ОДН выросла. И цель сегодняшнего заседания как раз отреагировать на этот поток жалоб. 

- Сегодня в ЖКХ страны действуют два метода начисления ОДН: по нормативу и по факту - сказал Александр Касьянов. - По факту ОДН начисляются в тех домах, собственники которых не реализовали свой способ управления или выбрали непосредственное управление. А вот УК и ТСЖ применяют норматив. Одна и та же услуга в одном случае у нас считается коммунальной, в другом – жилищной. Это нонсенс. Я считаю: каждая услуга должны быть ровно настолько оплачена, насколько она потреблена. Это очевидный факт. А вот норматив может быть или стимулирующий (если нет приборов учета) или социальный, для незащищенных слоев населения. Может быть норматив и там, где технически невозможно поставить прибор учета, но таких домов единицы. На самом деле решение проблемы ОДН – техническое. Оно состоит в том, чтобы полностью оснастить жилой фонд приборами учета и автоматизированными системами учета электроэнергии (АСКУЭ). 

На слушаниях обсуждались вопросы действующего законодательства о порядке применения нормативов потребления коммунальных услуг на электроэнергию, холодную и горячую воду, шел обмен практикой установления нормативов на ОДН в различных регионах страны. Видеотрансляцию слушаний можно посмотреть на сайте Общественной палаты РФ (https://www.oprf.ru/press/conference/2626)

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