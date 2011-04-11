За первые три месяца этого года более 700 орловцев уже воспользовались «дачной амнистии», сообщает Россреестр по Орловской области.

Как известно, «дачную» амнистию продлили до 1 марта 2018 года.

Однако с января 2017 года отменен упрощенный порядок регистрации права на строения, расположенные на землях дачного или садового товарищества.

Теперь зарегистрировать права собственности на садовый или дачный домик, гараж или иные строения необходим техплан.

Ранее оформление происходило по декларации, которую заполняли владельцы недвижимости собственноручно.

Тем, кто еще не узаконил свою недвижимость, за оставшееся время следует поспешить, чтобы не попасть под новые требования, советуют в управлении Россреестра.

Потому что после 1 марта 2018 года ситуация еще больше усложнится: для регистрации права необходимо будет подготовить техническую документацию на дом, получить разрешение на строительство и согласование в соответствующих инстанциях.

Отметим, что с 1 января 2017 года кадастровый учет и регистрация права проводятся одновременно, то есть при подаче документов в Росреестр достаточно представить одно заявление.

При этом обращаться лично в офисы приема - выдачи документов необязательно, для этого можно воспользоваться электронным порталом Росреестра www.rosreestr.ru, напоминает ведомство.

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