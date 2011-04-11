Предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) достпуны на Едином портале государственных и муниципальных услуг, сообщило сегодня Минкомсвязь России.
Министерство запустило специальный сервис, который позволяет зарегистрированным пользователям портала Госулуг получать информацию о сдаче ЕГЭ.
Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно, сообщает Министерство.
Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде.