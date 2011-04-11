«Ростелеком» фиксирует рост популярности сервиса «Видеопрокат» (видео-по-запросу) услуги «Интерактивное ТВ».

Во втором квартале 2017 года абоненты компании заказали для просмотра 1 716 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, что на 21% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Орловской области более 10% абонентов Интерактивного телевидения пользуются сервисом «Видеопрокат».

Одно из преимуществ сервиса «Видеопрокат» в том, что по цене одного билета в кинозал контент может посмотреть вся семья, и не по одному разу. Есть возможность взять фильм или сезон сериала в аренду (неограниченное количество просмотров в течение 48 часов) или приобрести в постоянное пользование.

ТОП-5 самых популярных фильмов по количеству просмотров в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года:

Зарубежного производства Российского производства
1. Босс-молокосос 1. Защитники
2. Моана 2. Притяжение
3. Зверопой 3. Три богатыря и Морской царь
4. 2+1 4. Гуляй, Вася!
5. Тролли 5. Кухня. Последняя битва

- «Ростелеком» стремится к тому, чтобы новое лучшее мировое и российское кино в самые короткие сроки стало доступно зрителям «Интерактивного ТВ». Нередко премьеры появляются в нашем сервисе уже через две недели после старта проката в кинотеатрах. Рейтинг по количеству просмотров фильмов в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года еще раз показывает, что повышенным спросом пользуется кино для просмотра с детьми. Наша команда с особым вниманием и удовольствием занимаемся подбором контента для юной аудитории, что, как мы видим, нравится и детям, и родителям, – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

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Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

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