Убытки собственников недвижимости, которая оказалась в охранной зоне (например, рядом с электросетями, газо- или нефтепроводом) и подлежит сносу, компенсируют компании или местные власти.

Соответствующие поправки в Градостроительный и Гражданский кодекс одобрены  правительством России.

Деньги будут платить владельцы инфраструктуры, если территория стала охранной уже после строительства дома или компания не предупредила о своем объекте Росреестр. Муниципалитеты же понесут расходы, если выдали разрешение на строительство на территории, которая уже была охранной.

Компенсация будет выплачена только хозяевам зарегистрированной недвижимости. Домов, построенных без разрешений, новая норма касаться не будет, пояснили в управлении Росреестра в Орловской области. 

- Тем, кто только собирается приобрести загородный дом или участок, следует тщательнее проверять карты землепользования, паспорта безопасности территории, а также самостоятельно обращаться в Кадастровую палату, чтобы еще до покупки убедиться в том, что будущая собственность не попадает в установленные охранные зоны. Это не только оградит потенциального владельца от опасного соседства с нефтепроводом, но и в дальнейшем избавит от судебной волокиты по поводу сноса и компенсации, - советует в ведомстве.

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Наша молодежь любит окружить себя роскошью, она дурно воспитана! Она смеется над начальством и не уважает старших!

Cократ, 5 век до н.э. 

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