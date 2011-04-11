Лишь 8% врачей в РФ получают на ставку не менее 50 тыс. рублей, объявленную Росстатом средней зарплатой по стране, сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Более половины врачей в России, работая на одну ставку, получают зарплату до 25 тысяч рублей в месяц, а не более 50 тысяч, как считает Росстат.

Такие выводы ОНФ позволил сделать опрос врачей, который проведен в преддверии «Форума Действий» ОНФ, который состоится в декабре. Опрос проводился ОНФ и Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».

В опросе приняли участие 8,6 тыс. медицинских работников из 85 регионов.

Более половины участвовавших в опросе врачей указали, что получают на одну ставку менее 25 тысяч рублей. Зарплату выше 50 тыс. руб. получают лишь 8% опрошенных врачей. Опрос был организован с помощью мобильного приложения «Справочник врача», в котором зарегистрированы более 300 тыс. медработников.

Ранее Росстат указывал, что в по итогам девяти месяцев этого года средняя зарплата врачей составляет 53,1 тыс. руб.; среднего медперсонала - 29,2 тыс. руб.