Вчера питерское издание «Фонтанка» сообщило, что в ближайшее время будет подписан указ президента о назначении нового полпреда в Северо-Западный федеральный округ.

По данным издания, полпред Президента в ЦФО Александр Беглов уедет возглавлять СЗФО.

«Новым полпредом должен стать Александр Беглов, ныне представляющий президента в Центральном федеральном округе, но имеющий в Петербурге крепкие корни», - пишет fontanka.ru.

Если прогнозы издания сбудутся, Беглов сменит на этом посту Николая Цуканова. В числе вероятных преемников Александра Беглова на посту полпреда ЦФО «Фонтанка» называет нынешнего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

Правда, в администрации Воронежской области эту информацию не подтвердили, заявив, что даже «разговоров таких нет».