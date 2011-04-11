С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья для российских граждан стала бессрочной, напоминает Кадастровая палата по Орловской области.

Сроки бесплатной приватизации жилья, начатой в России в 1992 году, продлевались шесть раз.

Принять участие в приватизации может любой гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в таком жилом помещении.

Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения

Если договор приватизации был заключен давно и зарегистрирован в БТИ, то гражданин является полноправным собственником. При этом нет необходимости регистрировать право на жилой объект по данному договору в Росреестре. В данном случае государственная регистрация проводится по желанию правообладателя. Однако следует помнить, что при совершении сделки с таким объектом продавцу (дарителю) необходимо будет одновременно с заявлением о переходе прав подать заявление о подтверждении ранее возникшего права.

Чтобы приватизировать квартиру, следует обратиться в орган местного самоуправления, уполномоченный на заключение договоров передачи жилья в собственность граждан. Затем подать заявление о регистрации в Росреестре прав на основании этого договора.

Процедура оформления прав собственности добровольная. Если у жильцов нет желания становиться владельцем помещения, то они проживают в нем по бессрочному договору социального найма, который подписывается с муниципалитетом или другим собственником помещения. Соцнайм не позволяет распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению. Ее нельзя продать или сдать в аренду. Хотя в отказе от оформления собственности есть и плюсы – не приходится платить налог на недвижимость и оплачивать счета за капремонт.